رياضة | رسميا.. حكيم يغني مع كوتيه ودوبيه بكل اللغات في افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حكيم يغني مع كوتيه ودوبيه بكل اللغات في افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعامة مصر للقارة السمراء برئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية جعلت لدي القيادة السياسية رغبة لنقلها إلي العالمية علي كل المستويات ونظرا لاستضافة مصر شعوب القارة خلال منافسات النسخة 32 من كأس الأمم الافريقية (caf2019) اتخذت مصر قرارا بأن يخرج هذا الحدث بشكل عالمي يجعل العالم ينتبه إلي إمكانيات مصر وتم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم اغنية( كاف 2019 )

حكيم الذي قدم كبري الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل وغني في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبيا بباريس والذي يطلق عليه مسرح العظماء وحاز علي لقب " العالمي" لشعبيته الكبيرة لدي شعوب القارات السبع لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات ، سيغني باللغة العربية والثاني النيجيري" فيمي كوتيه" ويغني باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج وقد رشح لجائزة الجرامي ٤ مرات والثالثة من كوت ديفوار المطربة العالمية" دوبيه" الحائزة علي جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤ وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية

وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء الاغنية تحمل اسم " متجمعين " انتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة اعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي

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المفاجأة أن الأغنية صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها

الأغنية تاليف محي حوار والحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز.