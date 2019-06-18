رياضة | كيف تشاهد مباريات أمم إفريقيا في منزلك ببلاش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تشاهد مباريات أمم إفريقيا في منزلك ببلاش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن لعشاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر استقبال مباريات البطولة دون تشفير أو دفع اشتراكات من خلال شراء وحدة توليف استقبال البث الأرضي الرقمى لدى الموزعين المعتمدين.

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وطرحت شركة سي إن إي لدى الموزعين المعتمدين وحدات توليف استقبال البث الأرضى الرقمى لأجهزة التليفزيون غير المجهز بوحدة التوليف الرقمى بسعر بيع 474 جنيه للوحدة الواحدة شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي التي تتيح للمشاهدة متابعة المباريات بكل سهولة ودون عناء.

وتدعم وحدات توليف استقبال البث الأرضى الرقمي الحديث DVBT/DVBT2 إمكانية استقبال البث الرقمى الأرضى بجودة الـHD، كما أنها مزودة بمخرج يمكن المشاهد من الاستعانة بالوحدة.