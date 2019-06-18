محامي بلاتيني: موكلي معتقل لأسباب تقنية ومستعد للرد على الأسئلة المتعلقة بالاتهامات

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نفى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ميشيل بلاتيني، اليوم الثلاثاء، ما نسب إليه من تهم في قضايا فساد تتعلق بتنظيم مونديال 2022 في قطر.

وقال محامي بلاتيني، إن موكله معتقل لأسباب تقنية، وعلى استعداد للرد على كافة الأسئلة بشأن الاتهامات.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية، ألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات في ملفات فساد تتعلق بتنظيم مونديال 2022 في قطر.