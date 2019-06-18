شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء مصر السابق، بجولة ميدانية باستاد النادي الإسماعيلي لتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المرتقبة لكرة القدم 2019، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالاستاد، وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.

ورافق رئيس الوزراء السابق، اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء أمجد عبدالفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء محمد علي حسين، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، والكابتن محمد شيحة، المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية،

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وخلال الجولة تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية،

ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشؤن كرة القدم والاطمئنان على توافر كل ما يلزم من تجهيزات.

وقد أشاد رئيس الوزراء ومرافقوه من القيادات بما شهدوه خلال الجولة من أعمال التجميل والتطوير بالاستاد.

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا