رشوة_قطر_تسجن_بلاتيني يختصر قصة فساد قطر لإستضافة مونديال 2022

أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "تويتر" هاشتاج بوسم "رشوة قطر تسجن بلاتيني"، كشفوا فيه قصة فساد إستضافة دولة قطر لمونديال كاس العالم 2022م .
وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج، ونشروا العديد من التدوينات التي أكدوا فيها عدم تفاجأهم من أنباء إعتقال بلاتيني الذي تم إقالته بشكل مهين من رئاسة الإتحاد الاوروبي لكرة القدم .
فيما أشار آخرون إلى أنه ليس بجديد على تنظيم الحمدين تورطهم في الرشوة لتحقيق مآربهم .. لافتين إلى أن قطر كانت تنافس على إستضافة المونديال بريطانيا، متسائلين : هل تمتلك قطر بنية تحتية وفنادق ومساحة أفضل من بريطانيا ؟!
وقالت المغردة السعودية، سارة الزهراني، أن قطر تسخر مال الشعب ومدخراته لدعم الفوضى في المنطقه من خلال دعم الاخوان والقاعدة والدواعش والمعارضين داخلياً وخارجياً ماليا واعلاميا .
بدوره المحلل السياسي، فهد ديباجي، أعتبر بلاتيني ضحية من ضحايا المال القطري المشبوه والرشاوي .. مؤكداً أن من يرتبط بقطر مصيره الهلاك والسجن ومزيلة التاريخ بإعتبار قطر بؤرة فساد عالمية .
من جانبها الدكتورة مرام جابر، قالت "حرفياً ورسمياً النظام القطري الفاسد يرشّي بلإتيني الرئيس السابق للاتحاد الإوروبي عشان يمنّح استضافة مونديال ٢٠٢٢" .
وأضافت فضائح متوالية للنظام الفاسد في قطر بفسادهم وتلويثهم للرياضة بمبالغ تتجاوز 480 مليون دولار منحٌت كرشاوي من أجل الإستضافة" .
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