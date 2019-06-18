السعودية توقع اتفاقية مع معهد كرويف العالمي

أعلن معهد إعداد القادة السعودي، عن توقيع اتفاقية مع معهد يوهان كرويف العالمي، لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر الرياضية بالمملكة. وكتب الحساب الرسمي للمعهد على "تويتر": "معهد إعداد القادة يعلن عن اتفاقية تعاون مع معهد يوهان كرويف العالمي لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر الرياضية السعودية". ومعهد يوهان كرويف، هو معهد عالمي متخصص في الإدارة والتسويق الإداري، وإدارة الرعايات والتدريب الاحترافي.



وكانت السعودية قد انضمت اعتباراً من الأول من يونيو / حزيران الجاري، من خلال معهد إعداد القادة للشبكة العالمية "Europe Active " المُعتمِدة للمدربين المحترفين والبرامج الرياضية.



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