شكرا لقرائتكم خبر عن «القادسية» ينتظر غربلة شاملة للعودة لـ «دوري المحترفين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أن يشهد غربلة شاملة على صعيد الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، إذ تسعى إدارة النادي المرشحة برئاسة مساعد الزامل إلى إعادة الفريق القدساوية إلى دوري المحترفين السعودي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتشير الأنباء إلى تصعيد عدد من اللاعبين الشباب في الفئات السنية، والاعتماد عليهم خلال منافسات الدوري، بعد فشل العديد من اللاعبين الذين تعاقدت معهم الإدارة خلال الموسم المنصرم، سواء المحليين أو الأجانب وتسببوا في سقوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، كما بدأت إدارة القادسية تحركاتها من أجل البحث عن مدرب للفريق الأول ليقود الفريق في الموسم الجديد، وترددت أنباء عن عودة مدير الاحتراف السابق محمد الضلعان لتولي المنصب من جديد، خصوصاً وأنه يمتلك خبرة طويلة من خلال عمله السابق في النادي، وكان نادي القادسية قد أعلن قبل أيام عن القائمة الأولية لأعضاء مجلس إدارة النادي وهم: مساعد الزامل رئيساً للنادي وعضوية كل من ناصر الدغيثر ومحمد الصالح ومانع المانع وحمد الخالدي، وضمت أسماء جديدة هم فيصل النغيمش وسعود السويلم ونايف آل صاحب وأحمد غدران.