شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب 4 ملايين دولار لإعارة "كهربا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 23 دقيقة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 16:03

أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور موافقته على رحيل صانع الألعاب محمود عبدالمنعم "كهربا" بعرض لا يقل عن أربعة ملايين دولار بنظام الإعارة لمدة موسم، أو البيع النهائي في مقابل 20 مليون دولار.



وكشف عن عودة جميع لاعبي الفريق "الأبيض" المعارين إلى التدريبات تحت إشراف المدير الفني خلال جلال لضم أبرزهم لقائمة الفريق خلال الموسم الجديد ، وشدد منصور على أن "القلعة البيضاء" لن تبرم صفقات الموسم الجديد في مقابل مبالغ كبيرة كما حدث في الموسم الماضي، لافتا إلى استخراج تأشيرات السفر الخاصة بلاعبي ناديه إلى قبرص لإقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري المحلي الذي يستأنف مبارياته بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

من جانبها، رفضت لجنة الكرة بالأهلي رحيل المهاجم النيجيري جونيور أغايى في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه عروضا من أحد الأندية البرتغالية، مؤكدة التمسك باللاعب خصوصا أنه من أبرز الركائز الأساسية. وجدد أغايي عقده مع النادي"الأحمر" لمدة موسمين إضافيين.