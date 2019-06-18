شكرا لقرائتكم الرياض تستضيف فعاليات اليوم العالمي لليوغا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 43 دقيقة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 16:36

تنظم سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بعد غدٍ (الخميس)، فعاليات "يوغا للحياة الصحية والنشطة"، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وذلك عند السابعة والنصف صباحاً، في حديقة المدي بمدينة الرياض، تزامنًا مع اليوم العالمي الخامس لرياضة اليوغا.



وتشارك في الفعالية المدربة المعتمدة لرياضة اليوغا ريم إبراهيم العرفج، التي تقدم نبذة تعريفية عن وتشارك في الفعالية المدربة المعتمدة لرياضة اليوغا ريم إبراهيم العرفج، التي تقدم نبذة تعريفية عن رياضة اليوغا، وإبراز الجوانب الإيجابية لهت على النفس البشرية، إضافة لإقامة تجربة حية للمشاركين في هذه المناسبة. ودعت السفارة الهندية في المملكة الراغبين بالحضور للفعالية التأكيد على البريد الإلكتروني:[email protected]



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