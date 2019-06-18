شكرا لقرائتكم ياسر ريان: تواجد الجمهور المصرى فى المدرجات سيكون سلاح ذو حدين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق ، ان فترة إعداد الفراعنة انتهت بحلوها ومرها بعد نهاية مباراتى تنزانيا وغينيا الوديتين . وأضاف ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" : " انتهت فترة الاعداد وبدأت مرحلة الامتحان للفراعنة مع اقتراب مباراة افتتاح مع زيمبابوى " ويضيف نجم الاهلى الاسبق : " تواجد الجمهور المصرى فى المدرجات سيكون سلاح ذو حدين اتمنى أن يستغله الفراعنة بشكل إيجابى للعودة لمنصات التتويج الافريقية وحصد اللقب " . Advertisements وتابع ياسر ريان : " أتمنى أن يتعامل أجيرى مع المنتخبات الافريقية بتوازن لاسيما فى اختيار التشكيل المناسب لكل مباراة ، وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر ريان: تواجد الجمهور المصرى فى المدرجات سيكون سلاح ذو حدين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.