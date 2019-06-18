تعرف على أرقام صفقة الأهلي المنتظرة خلال أيام...

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جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي لنادى المصري البورسعيدى أرقام لاعبى خط وسط الفريق الثلاثى جريندو وأحمد شكرى ، وإسلام عيسي فى مشاركتهم فى الدورى العام خلال الموسم الجاري.

ويعتبر إسلام عيسي نجم خط وسط المصري، قريبا من الانتقال وبشدة على الأهلي، بعدما قطع الأحمر شوطاً كبيراً فى حسم المفاوضات مع عيسي وناديه، وبات على أبواب الرحيل إلى القلعة الحمراء خلال الايام القليلة المقبلة.

وشارك إسلام عيسي فى 28 مباراة بالدوري العام الموسم الجارى 2019/2018 بمعدل 2361 دقيقة وساهم فى 11 هدفا حيث أحرز 7 أهداف وصنع 4 اخرين وحصل على كارت أحمر وحيد و 4 كروت صفراء.





أما زميله أحمد شكرى فقد لعب 13 مباراة بمعدل 974 دقيقة أحرز فيها هدف وحيد وصنع هدف اخر ، وحصل على 5 كروت صفراء .

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فيما شارك محمد عبد اللطيف جريندو لاعب الوسط الثالث فى 17 مباراة بمعدل 918 دقيقة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدف اخر وحصل على 4 كروت صفراء .



