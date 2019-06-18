شكرا لقرائتكم تعرف على آخر طلبات الأهلي من ضحايا الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادي الأهلى، آخر الطلبات من قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل. واستقر مسئولو الأهلي بشكل مبدئى على قائمة الراحلين فى الصيف المقبل، لتجديد دماء الفريق بالموسم الكروى الجديد ومعالجة الأزمات الفنية التى تعرض لها الفريق الأحمر على مدار الموسم المنقضى. وطلب مسئولو الأهلي من اللاعبين الراحلين الدخول فى صفقات تبادلية فى التنقلات الصيفية، لمساعدة القلعة الحمراء على إبرام الصفقات الجديدة، وهو ما ينذر بأزمة فنية مع بعض اللاعبين المنتظر رفضهم لهذا القرار لرغبة كل لاعب فى تحديد مصيره ووجهته المقبلة دون تدخل من ناديه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر طلبات الأهلي من ضحايا الميركاتو الصيفى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.