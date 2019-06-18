شكرا لقرائتكم وسائل الإعلام العالمية تنتقد الحضور الجماهيري في مباراة باراغواي وقطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقدت وسائل الإعلام العالمية الحضور الجماهيري الضعيف في مباراة باراغواي وقطر، ضمن كوبا أميركا 2019، معتبرة ما حدث "محبطاً".
وقالت وكالة "رويترز": وصل عدد الجماهير إلى 19 ألفاً في ملعب يتسع إلى 74 ألف مشجع، وطالما عرف بجماهيريته.
وواصلت: شهد ملعب المباراة في البطولة التاريخية مساحات واسعة من المقاعد الشاغرة ذات اللونين الأصفر والأزرق إلى الرغم من تقديم المنظمين المحليين تذاكر مجانية لأربعة آلاف طفل من أجل زيادة أعداد الجماهير.
وأكدت صحيفة "تيرا " البرازيلية أن البرازيليين تفاجؤوا بمقاعد نصف خالية في ملعب ماراكانا الذي اعتاد على أن يكون مليئا بالكامل.
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