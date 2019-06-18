عاجل: اتحاد الكرة يرشح بيراميدز والمصري للمشاركة في البطولات الأفريقية

الموجز

رشح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي، للمشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الاستقرار على مشاركة الأهلي والزمالك، في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، للخروج من مأزق نهاية الموسم الحالي، المقرر لها 30 يوليو المقبل.

ويشهد الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر الموسم الحالي منافسة على القمة منذ انطلاقته، ويتصدر الأهلي ترتيب الجدول حاليًا، ويلاحقه الزمالك، وبيراميدز.

وكان مسئولو اتحاد الكرة، أكدوا في وقت سابق، أنه سيتم الموافقة على طلب أي نادي بالمشاركة فى أكثر من بطولة، ولكن بشرط أن يلتزم النادي بجدول الدوري، الذي سيتم وضعه قبل انطلاق الموسم، دون طلب مؤجلات، مع وضع جدول كامل للدوري الموسم المقبل 2019 – 2020، من بدايته حتى نهايته، دون تعديله مهما حدث.

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وأرجع اتحاد الكرة سبب القرار إلى ما شهده الموسم الجاري من مشاركة أكثر من ناد في أكثر من بطولة، ما تسبب في كثرة تأجيلات مباريات الدوري وانتهاء البطولة بعد أمم أفريقيا 2019.

وفي سياق متصل، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بشكل نهائي على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت"، عن أن الاتحاد سيخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة بمشاركة الفرقين في البطولة ليتم إنهاء هذه الأزمة.

وشهد الموسم الحالي لكرة القدم أزمات عديدة بسبب اعتراض الأندية على تأجيل المباريات، إلا أن مجلس الجبلاية رد على تلك الانتقادات بأن هذا الموسم استثنائي، بسبب مشاركة أندية في أكثر من بطولة، واستضافة مص لكأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.