شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تكريم ميدو وشيكابالا بإطلاق اسمهما على حدائق بالنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيتم تكريم الثنائي أحمد حسام «ميدو»، ومحمود عبدالرازق «شيكابالا»، من خلال إطلاق اسم كلا منهما على حديقة داخل القلعة البيضاء.

وأكد رئيس الزمالك حرصه على تكريم نجوم القلعة البيضاء، وأن ميدو وشيكابالا من أبرز نجوم النادي.

وكشف مرتضى منصور عن تعيين نبيل محمود، في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.