شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار قبرص لإقامة معسكر الإعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادًا للمرحلة المقبلة سيكون في قبرص.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، وبالتنسيق مع أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عاد إلى التدريبات أمس الإثنين على ملعب النادي.