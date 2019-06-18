شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار قبرص لإقامة معسكر الإعداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادًا للمرحلة المقبلة سيكون في قبرص.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، وبالتنسيق مع أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عاد إلى التدريبات أمس الإثنين على ملعب النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختار قبرص لإقامة معسكر الإعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.