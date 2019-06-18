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مرتضى منصور يعلن انضمام جميع اللاعبين المعارين لتدريبات الزمالك

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إرسال خطابات لجميع لاعبي الفريق المعارين، من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق المقامة على ملعب النادي.

وقال رئيس الزمالك إن الجهاز الفني للفريق، بقيادة خالد جلال، سيقوم بتقييم اللاعبين المعارين، لحسم موقفهم مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عاد للتدريبات أمس الإثنين على ملعب النادي.

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