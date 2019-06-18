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سانت جالن السويسري يضم جوناثان كلينسمان

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أعلن نادي سانت جالن السويسري، اليوم الثلاثاء، ضم حارس المرمى جوناثان كلينسمان، نجل نجم الكرة الألمانية السابق يورجن كلينسمان، بعقد لمدة عامين.

وصعد جوناثان (22 عاما)، من قطاعات الناشئين بنادي هيرتا برلين، إلى الفريق الأول، وسجل مشاركته الأولى عبر الدوري الأوروبي، لكنه لم يشارك في الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويمثل جوناثان كلينسمان المنتخب الأمريكي، علما بأنه يحمل أيضا الجنسية الألمانية، ويتطلع إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 .

وفي سانت جالن، سيخوض جوناثان منافسة مع النمساوي ديان ستويانوفيتش (25 عاما)، على حراسة مرمى الفريق.

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