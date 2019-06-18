رئيس روما يفكر في مقاضاة توتي

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الثلاثاء، أن جيمس بالوتا، المالك الأمريكي لنادي روما، يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد توتي.
وأوضحت أن قرار رئيس النادي يأتي لأن صورة روما تضررت بعد تصريحات توتي الأخيرة، بجانب أن قيمته قد انخفضت قيمته، خاصة خارج إيطاليا.
وخرج توتي بتصريحات قوية خلال المؤتمر الصحفي، أمس الإثنين، حيث قال إن الإدارة الأمريكية كانت تحاول إبعاد من ينتمون إلى روما عن النادي، بل وقاموا ببيع لاعبين كبار من أجل الحصول على الأموال.
كما اتهم توتي، الإدارة بخداع الجماهير، وعدم إشراكه في أي أمور فنية خلال الموسم الماضي.
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