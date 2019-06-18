مدرب بلجيكا: هازارد حقق حلم الطفولة.. وسعيد من أجل كورتوا

وقال المدير الفني لصحيفة (لو سوير) المحلية: "بالنسبة لإيدين، اللعب في ريال مدريد كان يداعب خياله منذ أن كان طفلا، سوف يحقق حلم الطفولة" في النادي الملكي.
بالإضافة إلى ذلك، صرح مارتينيز "أنا سعيد للغاية من أجل تيبو كورتوا، الذي باتت الأمور أمامه أكثر وضوحا فيما يتعلق بالموسم المقبل" في إشارة إلى احتمالية مشاركة الحارس البلجيكي كأساسي في التشكيلة المرتقبة لمدرب الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان.
ودافع أيضا عن الانتقال المحتمل للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى صفوف إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي.
وتابع: "أعتقد أن روميلو مستعد لتحد جديد، وأظن أن مانشستر يونايتد مستعد أيضا ليتركه يرحل".
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