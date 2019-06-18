شكرا لقرائتكم "لو هتشجع فى الاستاد" .. 5 ممنوعات غير مسموح بها داخل المدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة.

المادة (87) من قانون الرياضة وضعت عدة قواعد للسماح للمشجعين وغيرهم من دخول مكان ممارسة النشاط الرياضي، أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضي، وحددت بعض الأشياء الممنوعة.

حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مسكرة.

تعاطى مواد مخدرة أو مسكرة

حيازة ألعاب نارية.

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حيازة مواد حارقة أو قابلة للاشتعال.

حيازة أداة من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، للمخالفين.