شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينشر صورة جديدة فى الجيم استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول، على نشر صورة جديدة فى الجيم إستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو القادم .

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وفضل أجيرى منح اللاعبين إجازة نصف يوم لقضائه مع أسرهم قبل الانتظام فى المعسكر مجددًا اليوم استعدادًا لمباراة زيمبابوى الأولى والمقرر لها الجمعة المقبلة.

يذكر أن مجموعة مصر فى البطولة تضم زيمبابوى وأوغندا والكونغو، ويخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى يوم الجمعة المقبل.