شكرا لقرائتكم تعين السلحدار مدربًا بالجهاز الفانى للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، على أن يضم أدهم السلحدار لاعب الدراويش فى جيله الذهبى كمدرب فى الجهاز الفنى للفريق الأول لمعاونة محمود جابر المدير الفنى الحالى.

ليتكون الجهاز الفنى من صبرى المنياوى مديرآ للكرة ، محمود جابر المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى ويعاونه كلآ من أدهم السلحدار و عطية صابر بالإضافة الى سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى.

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يذكر أن ” السلحدار ” أحد نجوم الجيل الذهبى للدراويش الحاصل على بطولتى الدورى العام موسم ٩٠-٩١ و كأس مصر ٩٧ وانتقل بعدها الى فريق الترسانة ثم المعادن فى الدورى المصرى الممتاز.

قبل أن يتجه للتدريب كمدرب فى فريق المعادن فى الدورى العام المصرى ، ومدرب عام فى فريق الاتحاد الليبى الفائز بلقبى الدورى و السوبر الليبى وصعد بالفريق للدور قبل النهائى فى البطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه ، المدير الفنى لفريق الشباب فى نادى الشباب السعودى ، المدير الفنى لنادى الصفا السعودى قبل أن يقود فريق الحمام فى دورى الممتاز ب .