شكرا لقرائتكم انضمام جميع لاعبي الزمالك المعارين للتدريبات وخالد جلال يحسم موقفهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بأن الجهاز الفني للفريق ، بقيادة خالد جلال ، سيقوم بتقييم لاعبي الفريق المعارين لحسم موقفهم مع الفريق خلال الموسم المقبل .
وأكد منصور عن إرسال خطابات لجميع لاعبي الفريق المعارين ، من أجل الانضمام الى تدريبات الفريق المقامة على ملعب النادي .
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات أمس الأثنين على ملعب النادي .
كانت هذه تفاصيل خبر انضمام جميع لاعبي الزمالك المعارين للتدريبات وخالد جلال يحسم موقفهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.