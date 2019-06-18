شكرا لقرائتكم انضمام جميع لاعبي الزمالك المعارين للتدريبات وخالد جلال يحسم موقفهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بأن الجهاز الفني للفريق ، بقيادة خالد جلال ، سيقوم بتقييم لاعبي الفريق المعارين لحسم موقفهم مع الفريق خلال الموسم المقبل .

وأكد منصور عن إرسال خطابات لجميع لاعبي الفريق المعارين ، من أجل الانضمام الى تدريبات الفريق المقامة على ملعب النادي .

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وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات أمس الأثنين على ملعب النادي .