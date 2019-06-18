شكرا لقرائتكم باسم مرسي: خدت متعلقاتي من سموحة فى "فوطة" والكل عارف حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتهم باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار إلى نادى سموحة ، إدارة النادي السكندري بالتعامل معه بشكل غير لائق.
وقال باسم فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" إدارة سموحة امتنعت منحى متعلقاتي ، وعندما حصلت عليها كانت "ملفوفة فى فوطة".
وأضاف مهاجم الزمالك أنه هناك كلام لا يجوز أن نتحدث فيه ولكن الكل يعلم تعاملات حسام حسن المدير الفنى للفريق والتي لا ترضيني من الممكن أن يتقبلها لاعبين آخرين ولكني لم أقدر على تحملها؟
وردا على اتهام حسام حسن له بتحريض اللاعبين عليه، نفى مرسي الاتهام قائلا: "لا لم يحدث ولكن هذا حدث لأننى لم أوافق على الطريقة التي تعاملنا بها، وبالتالي لابد من تشويه صورتي، فأنا كنت لا أشارك ولكني كنت أدعم زملائي مشكلتي لم تكن فى عدم المشاركة ولكنها كانت فى عدم التقدير وعدم الاحترام".
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسي: خدت متعلقاتي من سموحة فى "فوطة" والكل عارف حسام حسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.