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شكرا لقرائتكم منتخب مصر يخوض مرانه على استاد الكلية الحربية استعداد لزيمبابوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر مران اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الثامنة مساءاً على ملعب الكلية الحربية، استعداد للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، أمام زيمبابوي فى دور المجموعات.
وكان منتخب الفراعنة أدى مرانه البدني صباح اليوم، وذلك فى النادي الصحي داخل فندق الاقامة .
ويحضر أفراد الفريق الاجتماع التنسيقي للكاف فى الساعة الرابعة والنصف مساءاً، ثم يتوجهوا لملعب الكلية الحربية للمشاركة فى المران .
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