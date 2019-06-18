شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية للاعبى المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، تدريبات بدنية للاعبين، خلال المران الذى بدأ صباح اليوم داخل النادى الصحى بفندق الإقامة . ويحضر أفراد الفريق الاجتماع التنسيقي للكاف في الساعة الرابعة والنصف عصرا ، ويتوجه الفريق مساء اليوم لملعب الكلية الحربية لاداء المران المسائي في الساعة الثامنة استعدادا لمياراة زيمبابوي في افتتاح بطولة الامم الافريقية.

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