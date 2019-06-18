الزمالك يستقر على قبرص لإقامة معسكر الفريق الخارجي...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى والإدارى بنادي الزمالك ، على إقامة معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، الخارجى استعدادا للمرحلة المقبلة ، في قبرص .
ومن جهته أعلن المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال ، بالتنسيق مع أمير مرتضي المشرف العام ، على قطاع الكرة بالنادي اتفقا على إقامة المعسكر الخارجى فى قبرص واتفقا كذلك على كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة .
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عاد الى التدريبات أمس الأثنين على ملعب النادي .
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