شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على قبرص لإقامة معسكر الفريق الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى والإدارى بنادي الزمالك ، على إقامة معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، الخارجى استعدادا للمرحلة المقبلة ، في قبرص .

ومن جهته أعلن المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال ، بالتنسيق مع أمير مرتضي المشرف العام ، على قطاع الكرة بالنادي اتفقا على إقامة المعسكر الخارجى فى قبرص واتفقا كذلك على كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة .

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وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عاد الى التدريبات أمس الأثنين على ملعب النادي .