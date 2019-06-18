شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكرم شيكابالا ويطلق اسمه على حديقة داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بانه سوف يتم تكريم محمود عبد الرزاق شيكابالا من خلال إطلاق أسمه على حديقة داخل القلعة البيضاء . Advertisements وأشار رئيس الزمالك بانه حريص على تكريم نجوم القلعة البيضاء، وشيكابالا من أبرز نجوم النادي . وكشف مرتضى منصور، عن تعيين نبيل محمود، في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي .

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