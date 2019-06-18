شكرا لقرائتكم انطلاق مؤتمر توقيع برتوكول شركة SWVL لنقل الجماهير فى كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى بين شركة سويفل صاحبة العلامة SWVL المتخصصة في النقل الجماعي، واللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، للإعلان عن شراكة وتوقيع برتوكول تعاون بين الجانبين.

ويقام المؤتمر بحضور الإعلامي سيف زاهر، والاعلامى أحمد شوبير ، ومحمد شوقي،ربيع ياسين نجوم الأهلي السابقين، خالد الغندور، أيمن يونس نجوم الزمالك السابقين محمود نوح مؤسس الشركة، مصطفى قنديل شريك مؤسس، ومروان الشايب رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية وذلك بأحد فنادق القاهرة. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 في 21يونيو الجاري وحتى 19 يولية المقبل، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات زيمبابوي، الكونغو و أوغندا .