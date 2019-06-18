استطلاع الخليج 365.. صلاح يتفوق على الخطيب وأبوتريكة فى الأفضل بالتاريخ...

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جدة - عمرو شويل تفوق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، على محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة لاعبى الأهلى والمنتخب السابقين، فى استطلاع أجراه موقع الخليج 365 حول الأفضل فى تاريخ مصر. وحصل محمد صلاح على 43% من تصويت قراء موقع الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية، فيما احتل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى المرتبة الثانية بـ30%، وجاء محمد أبو تريكة فى المركز الثالث من حيث التصويت بـ21%، واحتل حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق المرتبة الثالثة بـ3%، فيما تذيل الترتيب كل من عصام الحضرى وحسام حسن بـ2%.



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