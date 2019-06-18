شكرا لقرائتكم صور.. شاشات عرض على شواطئ الإسكندرية لمشاهدة مباريات الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت شواطئ الإسكندرية فى وضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تشهدها الإسكندرية، لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وقال اللواء أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بدأت فى وضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ المجانية بالمحافظة وذلك لخدمة المصطافين فى متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح "أبو زهرة"، أنه تم تركيب بعض الشاشات وجارى استكمال باقى التجهيزات فى الشواطئ الأخرى على أن يتم الانتهاء منها يوم الجمعة القادم.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، قد كلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتجهيز عدد من الشواطئ المجانية والمتميزة، وكذا تحديد عدد من الميادين والحدائق العامة علي مستوي الأحياء، لوضع شاشات عرض لمشاهدة المباريات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتجهيز مراكز الشباب لوضع شاشات عرض لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.

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كما شدد علي مديرية الطرق بالالتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشىء لأصله للطرق المؤدية إلي الاستاد على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، للانتهاء منها في الموعد المقرر لها. وأكد على تكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات.



شاشات عرض على شواطئ الإسكندرية (1)



شاشات عرض على شواطئ الإسكندرية (2)



شاشات عرض على شواطئ الإسكندرية (3)