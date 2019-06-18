شكرا لقرائتكم أجيرى يقرر بقاء أبو جبل بمعسكر المنتخب حتى إنطلاق أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، بقاء أبو جبل حارس مرمى سموحة بمعسكر المنتخب المقام حاليا فى القاهرة حتى انطلاق البطولة. يذكر أن معسكر المنتخب حاليا يضم 4 حراس هم محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمود جنش، بجانب أبو جبل ، وتنص لوائح البطولة على إمكانية استبدال أى لاعب قبل أول مباراة بـ24 ساعة بشرط تقديم تقرير طبى للكاف.

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