شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد للكاف المشاركين فى دور أبطال أفريقيا والكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائى، على ترشيح ناديى الأهلي والزمالك للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، على أن يشارك بيراميدز والمصري في الكونفدرالية الإفريقية.
وقال مصدر بإتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة سيخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، خلال أيام بمشاركة الفرق الأربعة في البطولتين ليتم انهاء هذه الأزمة.
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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