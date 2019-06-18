الأهلي يرفض فكرة رحيل أجاي في الميركاتو الصيفي

تلقى النادي الأهلي العديد من العروض للاستغناء عن خدمات لاعب الفريق النيجيري جونيور أجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقامت لجنة التخطيط بالمارد الأحمر ومدير الكرة بالفريق، سيد عبد الحفيظ عن رفضها الاستغناء عن خدمات النيجيري خلال الموسم الجديد.

وأكد عبد الحفيظ أن الفريق الأحمر متمسك ببقاء اللاعب خلال الموسم القادم، في ظل تجديد اللاعب لتعاقده مع الأحمر لموسمين جديدين.

وكان النيجيري قد تلقى العديد من العروض للرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة من بينها الدوري البرتغالي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل إلى أي دوري آخر، خاصة وأن اللاعب لم يشارك بين صفوف الأحمر بشكل أساسي خلال الفترة الراهنة، ولكن لجنة التخطيط استقرت على بقاء اللاعب ورفضت فكرة رحيله خلال الموسم الحالي.