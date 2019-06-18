تقرير: مهاجم سيمبا يرفض عرضا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكر تقرير صحفي كيني، أن ميدي كاجيري مهاجم نادي سيمبا التنزاني رفض عرضاً ضخماً من نادي الزمالك لضمه.



وقالت صحيفة "نايروبي نيوز" الكينية، أن كاجيري قرر رفض عرضاً ضخماً من النادي الأبيض وقرر تجديد تعاقده مع فريقه سيمبا.



ووقع المهاجم الرواندي على عقد جديد مع الفريق التنزاني لمدة موسمين قادمين حتى 2021، رغم إشارة الإعلام التنزاني بغموض موقفه مع سيمبا.

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وقالت الصحيفة الكينية أن كاجيري سيحصل على راتب شهري يصل إلى 400 ألف شيلينج -عملة دولة كينيا-.



وقال كاجيري عند توقيعه للعقد الجديد: "أنا سعيد في نادي سيمبا، بسبب مساندات الفريق لي".



واختتم: "بعض العروض كانت تأتي إليَ وهذا أمر رائع، ولكنني لم أفكر بالرحيل عن فريقي خلال هذا الصيف".