هداف النصر يكشف لمصراوي كواليس توقيعه للأهلي وتفاصيل عقده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تحدث محمود فهمي، مهاجم فريق النصر، صاحب الـ٢٠ عاما عن كواليس توقيعه للأهلي لخمسة مواسم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اللاعب الشهير بـ"ديبالا"، في تصريحات لمصراوي، إنه كان قريبًا من التوقيع للزمالك، لكن الأمور حسمت في النهاية للأهلي بسبب جدية القلعة الحمراء ووجود علاقة قوية بين مسئوليه مع إدارة النادي.

وأضاف أن جلسة التوقيع للأهلي شهدت تواجد كل من وكيله تامر النحاس وعدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات، معربا عن سعادته بارتداء القميص الأحمر.

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وانتقل فهمي للحديث عن عقده مع الأهلي: "الأمور المادية في طريقها للحسم بين إداراتي الناديين، والنصر يرغب في الحصول على 2.5 مليون جنيه، فيما يٌريد الأهلي إنهاء الصفقة مقابل مليون ونصف، لكن هناك مرونة بين الجانبين والأمور ستنتهي علي خير خلال ساعات".

وأوضح أن إدارة نادي النصر وضعت بعض الشروط في عقده مع الأهلي، منها أنه يلعب مع الفريق الأول فقط، وألا أتدرب مع الناشئين أو الشباب، بالإضافة إلى حصوله على نسبة 20% من إعادة بيعي لأي نادٍ خارج مصر و20% أخرى في حالة انضمامي للمنتخب الأول و20% جديدة في حالة نجاحي في إحراز 20 هدفًا مع الفريق الأول في المستقبل".

وأكمل: "أنا هداف فريقي، وسجلت 12 هدفا، بواقع 10 أهداف في الدوري وهدفين في مسابقة كأس مصر، وألعب ضمن صفوف الفريق الأول، منذ 3 سنوات".

وأتم: "عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار للاتحاد السكندري شجًعني، ونصحني بالتوقيع للنادي الأحمر".