طلب من ريال مدريد لبوغبا!

طلب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل ناديه. وأكد بول بوغبا من جانبه رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد لكن مانشستر يونايتد أصر على فكرة رفض رحيل اللاعب. ووفقا للتقارير الصحافية البريطانية فإن ريال مدريد طلب من بوغبا التمرد على ناديه ورفض المشاركة في التدريبات على أمل اقناع ناديه بفكرة الرحيل في الصيف الحالي. ريال مدريد وضع موعد نهائي لحسم وصول بوغبا لصفوفه حتى منتصف يوليو المقبل ومن ثم سوف يتحول النادي لفكرة ضم لاعب آخر في الوسط.

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