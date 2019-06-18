ريال مدريد يستبعد ضم حلم فلورنتينو بيريز السابق

قرر رئيس ريال مدريد الحالي فلورنتنيو بيريز رفض فكرة ضم اللاعب البرازيلي الدولي نيمار 27 عاما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نيمار يعد هدف بارز لنادي برشلونة في الصيف الحالي حيث يخطط النادي لتقديم عرض مالي ضخم لضم اللاعب مع امكانية عقد صفقة تبادلية تشمل رحيل فيليب كوتينيو أو ايفان راكتيتش أو عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي لفريق ملعب كامب نو. وذكر برنامج تشيرنغينو الإسباني أن ريال مدريد يرى أن ضم نيمار هذا الصيف سوف يدفع كيليان مبابي لفكرة رفض الانتقال الى صفوف الفريق الأبيض الإسباني ويعد اللاعب الفرنسي هو الحلم الحالي الأكبر لرئيس النادي الأبيض العاصمي.

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