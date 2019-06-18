اعتقال بلاتيني في تحقيقات “فساد مونديال قطر”

أوقف الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الثلاثاء احتياطيا في إطار تحقيق فرنسي حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس مؤكدا خبرا نشره موقع “ميديابار” الفرنسي.
كما تم الاستماع بصفة شاهد حر لكلود غيان الامين العام السابق لقصر الاليزيه في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، من قبل محققي مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير بالقرب من العاصمة باريس، حسب المصدر نفسه.
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