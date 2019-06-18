كانسيلو يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي

إقترب المدافع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي،من الإنتقال إلي صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في الإنتقالات الصيفية الجارية. وأشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي يرغب في تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع البرتغالي كانسيلو ،الذي قدم موسم متميز رفقة السيدة العجوز. دفاعه بالتعاقد مع البرتغالي كانسيلو ،الذي قدم موسم متميز رفقة السيدة العجوز. وكان كانسيلو قد إنتقل إلى يوفنتوس في الموسم المنقضي قادما من فالنسيا الإسباني في صفقة بلغت قيمتها اَنذاك حوالي 40 مليون يورو. شارك صاحب ال 25 عاما مع البيانكونيري في 43 مباراة في مختلف البطولات،إستطاع فيها أن يسجل هدفا وحيدا،وتلقى 9 بطاقات صفراء،وتلقى الكارت الأحمر في مباراة وحيدة.

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