مفاوضات برشلونة ونيمار تشعل الميركاتو الصيفي

أثارت تصريحات ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار نجم الفريق جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، في ظل التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من العودة إلى ناديه السابق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأفاد برنامج "جلوبوسبورت" البرازيلي، بأن المفاوضات بين

نيمار وبرشلونة من أجل العودة إلى قلعة الكامب نو مرة أخرى، أصبحت متقدمة عن أي وقت آخر.

وبحسب البرنامج البرازيلي، فقد طلب باريس سان جيرمان الحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بالإضافة إلى مواطنه

المدافع أومتيتي، ولاعب الوسط الكرواتي راكيتيتش، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 100 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن نيمار.

وأشار البرنامج أن بارتيميو رئيس برشلونة هو من يتولى بنفسه مهمة الإشراف على عودة نيمار إلى الكامب نو.

وكان نيمار قد انتقل لصفوفه البي اس جي من برشلونة في موسم 2017 في صفقة تاريخية وصلت إلى 222 مليون يورو .