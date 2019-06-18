رفع الأثقال عنوان مران الإسماعيلي صباح اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مرانهم الصباحى، اليوم الثلاثاء، بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى بجانب صبرى المنياوى مدير الكرة. صبرى المنياوى مدير الكرة. وشهد المران تدريبات رفع أثقال وأخرى بالاستيك والتى تستهدف تقوية العضلات لدى اللاعبين قبل أن يؤدوا تدريبات

واختتم المران بتدريبات خفيفة بالكرة شملت التسليم والتسلم واللعب فى المساحات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا آخر، مساء اليوم، ضمن تحضيراته لخوض مباراة الزمالك عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ومنافسات الموسم الجديد.

الجرى حول الملعب وفق توقيتات محددة.واختتم المران بتدريبات خفيفة بالكرة شملت التسليم والتسلم واللعب فى المساحات.ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا آخر، مساء اليوم، ضمن تحضيراته لخوض مباراة الزمالك عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ومنافسات الموسم الجديد.

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