أكد إيهاب محسن مدير البطولة العربية لناشئي كرة السلة أن مصر الأقرب بالتتويج باللقب بنسبة 80 في المئة علي الرغم من المنافسات القوية التي يواجهها المنتخب من خلال المنتخبات المشاركة في البطولة وهي الجزائروالسعودية ولبنان والبحرين وتونس.
ويواجة منتخب مصر نظيره لبنان عصر اليوم الثلاثاء في المباراة الافتتاحية بالبطولة العربية بنسختها الـ 18 التي تستضيفها مصر في صالة الشباب والرياضة
بمدينة 6 أكتوبر.
وأضاف أن المنتخب قادر على استعادة اللقب لسنة الثانية علي التوالي وتعد مصر الأكثر تتويجاً بالبطولة العربية برصيد 9 بطولات.
وأشار مدير البطولة إلي أن هناك عددًا كبيرًا من الناشئين الواعدين الذين ينضمون للمنتخب الأول في ضوء استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب محسن: مصر الأقرب للفوز بالبطولة العربية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.