إيهاب محسن: مصر الأقرب للفوز بالبطولة العربية للسلة

أكد إيهاب محسن مدير البطولة العربية لناشئي كرة السلة أن مصر الأقرب بالتتويج باللقب بنسبة 80 في المئة علي الرغم من المنافسات القوية التي يواجهها المنتخب من خلال المنتخبات المشاركة في البطولة وهي الجزائر

والسعودية ولبنان والبحرين وتونس.ويواجة منتخب مصر نظيره لبنان عصر اليوم الثلاثاء في المباراة الافتتاحية بالبطولة العربية بنسختها الـ 18 التي تستضيفها مصر في صالة الشباب والرياضةبمدينة 6 أكتوبر.وأضاف أن المنتخب قادر على استعادة اللقب لسنة الثانية علي التوالي وتعد مصر الأكثر تتويجاً بالبطولة العربية برصيد 9 بطولات.وأشار مدير البطولة إلي أن هناك عددًا كبيرًا من الناشئين الواعدين الذين ينضمون للمنتخب الأول في ضوء استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.