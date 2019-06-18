تأجيل الجولة الأخيرة لتصفيات أوليمبياد طوكيو 3 شهور

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، تأجيل الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، لمدة 3 شهور، وتقرر تأجيل المرحلة الأخيرة للتصفيات

من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل، بناء على طلب المغرب وعدد من المنتخبات المشاركة.

وطلبت المغرب التأجيل بعد قرار دخولها

التصفيات على حساب الكونغو، حيث إن ضيق الوقت لن يمكن الفريق من الاستعداد بشكل كاف.

فيما طلبت بعض المنتخبات الأفريقية التأجيل لوجود عدد من لاعبيها مع المنتخب الأول، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.