اتحاد الكرة يقرر اشتراك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال.. وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه تقرر بشكل نهائي إشراك الأهلي والزمالك الموسم المقبل في دوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية. أبطال أفريقيا، على أن يشارك بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية. وقال المصدر إن اتحاد الكرة سيخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، خلال أيام بمشاركة الفرق الأربعة في البطولتين ليتم إنهاء هذه الأزمة.

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