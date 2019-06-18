السلطات الفرنسية تحتجز بلاتيني لاستكمال تحقيقات فساد مونديال قطر

قامت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على ميشيل بلاتيني، أسطورة كرة القدم الفرنسية، ونجم يوفنتوس السابق، والرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي، على خلفية التحقيقات بخصوص وجود شبهة فساد في عملية منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022.
وقالت صحيفة فرانس فوتبول إن بلاتينيمحتجز في مقر شرطة الفساد للتحقيق في الاتهامات المثار بخصوص تلقي عدد من المسئولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لرشاوى تقدر بعشرات الملايين.
كما وجه جوزيف بلاتر، رئيس الفيفا السابق، والموقوف بسبب الفساد المالي: أن
كما أكدت تقارير إنجليزية أن "الفيفا" وقع عقدًا سريًا ومشبوهًا مع شبكة قنوات الجزيرة القطرية مقابل 100 مليون دولار، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من التصويت على فوز قطر بتنظيم المونديال، حيث تم تحويل المبلغ بعد فوز الملف القطري بأيام قليلة إلى حساب أحد المسئولين بالفيفا.
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