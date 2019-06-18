التزوير يطيح ب"الكونغو" من تصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، استبعاد الكونغو الديمقراطية من تصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وقدمت المغرب شكوى ضد الكونغو بسبب تزوير عمر أحد لاعبي الفريق من مواليد 96 وهي مرحلة سنية أكبر من المسموح لها بالمشاركة في
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