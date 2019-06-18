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المقاولون يفتح المزاد على طاهر محمد طاهر

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 وافق مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، على بيع طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، للنادى الذى يقدم أعلى سعر لشراء اللاعب، وذلك بعدما تلقى طاهر أكثر من عرض

فى الفترة الأخيرة، أبرزها من الأهلى وبيراميدز، إضافة لعرض من خارج مصر.

 نفى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة النادى، والمشرف على الكرة بالمقاولون، ما

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تردد عن توقيع اللاعب للأهلى، مؤكدًا أن طاهر مرتبط بعقد رسمى مع ذئاب الجبل، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاولون.

 قال إن مصلحة المقاولون تتطلب عدم التسرع فى اتخاذ القرار ودراسة كل العروض قبل الموافقة على بيع اللاعب.

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