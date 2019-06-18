رياضة | صلاح يقدم 5 نصائح لـ"كوكا" للعب بالبريميرليج

حرص أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الاجتماع مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر الفراعنة الحالي بالقاهرة.

وأبدى كوكا خلال جلسته مع صلاح، سعادته وتهنئته بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، مؤكدًا على رغبته في اللعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد صلاح لزميله، على أنه يمتلك مهارات كبيرة تؤهله للعب بالبريميرليج، مانحًا له 5 نصائح وجاءت أبرزها الالتزام بمواعيد التدريب وبرنامج الفريق اليومي، وأن يتفهم أسلوب اللاعبين وزملائه بالفريق، بالإضافة إلى تطوير مستواه بما يتناسب مع بالبريميرليج وعدم الاحتكاك بالجماهير وكسب ودهم.

وتستعد مصر لمواجهة زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.